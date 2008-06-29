Движек магазина на" оськомерц" некорректно работает надо поправить парсер xls файлов и добавление в базу,при импорте не все атрибуты прописываются товару, потому там вообще только цена показывается в позициях. На все поправки 12 часов .
Движок сайта по продаже файлов под ключ
Задача достаточно тривиальная. Под основу можно взять какой-нибудь скрипт типа oscommerce или писать с нуля.
Главная страница
Слева - список категорий.
По центру - 4 избранных товара.
Общие хидер/футер.
Страница категории
Выдаются 2 стобца по 5 рядов товаров.
Слева список категорий.
Страница товара
Скриншот 1
Скриншот 2
Цена
Кнопка купить
Слева список категорий,
снизу случайные 5 товаров аналогичной категории
Нужна интеграция с каким-либо процессором онлайн платежей вроде onpay. Т.е. при нажатии Купить перебрасываем на страницу оплаты onpay, где пользователь делает платеж. Если платеж прошел благополучно, сразу же даем ссылку на скачивание товара. Ссылка должна работать только для конкретного пользователя, т.е. видимо надо будет сделать что-то вроде личного кабинета, где человек один раз оплативший файл, сможет скачать его XX раз.
Должна иметься возможность менять дизайн сайта - т.е. все должно быть нарезано и храниться в отдельных файлах шаблонов. Сам дизайн от вас не требуется.
Админка
Все стандартно - добавление, удаление, изменение товаров. Статистика, платежи, пользователи.
Импорт товара
По сути товар - это файлы архива zip. Для удобства импорта надо будет реализовать такой механизм:
В некую директорию на сервере заливается большой архив X. В нем папки вида 001,002,003, и т.п. Одна папка - один товар. В каждой папке:
001.zip - конечный файл (должен быть открыт после оплаты)
001.t.jpg - маленький скриншот для списка товаров
001.1.jpg - скриншот 1
001.2.jpg - скриншот 2
001.txt - ini файл
price=10.95
category=Природа
author=Василий
Думаю, суть ясна. После импорта скрипт должен автоматически разбросать товар по категориям, и по авторам.
Пишите ваши предложения. Проект под ключ. Сроки - времени много. Цена имеет значение.
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