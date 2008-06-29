Заготовка базового функционала на AJAX/Javascript

Для задания нужен человек, с большим опытом работы с Ajax/Javascript.

Нужны следующие вещи (с использованием PHP на стороне сервера).

1. вкратце объяснить принцип работы ajax, дать используемые библиотеки или дать ссылки на удачные мануалы по этому делу.

2. реализовать добавление комментария на ajax (аналог youtube)

3. реализовать оценивание (наведение курсора на звездочки, тоже как на youtube)

4. реализовать всплывающую подсказку (аналог поисковой строки yahoo.com)

5. реализовать прогресс-бар при отправке файла через http POST запросом

6. функция плавного (без ускорения) сворачивания / разворачивания блока (см. http://sape.ru/ под 1,2,3) - тут просто Javascript

7. возможно потребуется дальнейшая консультация, если у меня возникнут проблемы с использованием первых пунктов.

Все перечисленные реализации на простейшем уровне hello world (сохранять результаты на сервере в текстовиках и так далее, проблем с PHP нет, главное - что будет происходить на стороне клиента), однако код должен быть прокомментирован и понятен. Каждый пример независим от чего либо, основная его цель - показать принцип работы. Возможно возникнет потребность в других задачах по Ajax/Javascript - оговорим.