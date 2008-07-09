Приватный проект для Сердюк Антон (m00t)

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок337 просмотров

Приватный проект для Сердюк Антон (m00t)

17 лет назад
agubkin
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

m00t
35 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад
$150
3 дня
Все сделано как обычно четко и в срок. Спасибо, держим связь :)
Работал с этим заказчиком не первый раз. Один из тех немногих, с которыми позволяю себе работать без предоплаты. Как всегда - все отлично. Продолжаем сотрудничество.

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m00t
35 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад

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