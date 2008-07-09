Движек магазина на" оськомерц" некорректно работает надо поправить парсер xls файлов и добавление в базу,при импорте не все атрибуты прописываются товару, потому там вообще только цена показывается в позициях. На все поправки 12 часов .
Приватный проект для Сердюк Антон (m00t)
Приватный проект для Сердюк Антон (m00t)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
Нужно спрограммировать проект по сложности типа habrahabr.ru. Верстка есть, дизайн есть. Лучше на друпале или типа того. Примерные цены присылайте. всем спасибо.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $300
Разработать движок на пхпВеб-программирование1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $350
Необходимо за 5-6 дней написать движок аукциона, как на wolmar.ru Функционал там не особо велик, но надо сделать максимальную схожесть с вышеуказанным сайтом. Пишите цену и ссылки на портфели в комменты или личку. Все ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо 1. На странице http://geomodul.ru/gallery.php сделать чтобы заработала галерея 2. На странице http://geomodul.ru/gostevaya_kniga.php : - шапку "гостевая книга" сделать также, как и в других разделах (концепция ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт17 лет назад
Для СМФ форума ( www.mohelp.ru ) нужен бот, который будет заниматься тем, что бьудет копировать посты из указанных разделов других форумов, и постить их на этом, тоже в заданном разделе адреса разделов должны удобно ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно создать страничку, которая при попадании на нее посетителей будет моментально редиректить их на нужный урл и одновременно открывать еще одно окно браузера с другим урл.Веб-программирование2 исполнителяЗавершен17 лет назад
- $50
Есть текстовые файлы размеров по 100-500кб. Нужно разместить их на сайте в виде статей. Хранится тексты в mysql, 1 файл – одна статья. Но выводить нужно по страницам заданного размера (задается в ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Ищу человека, который сможет установить и настроить несколько модов для phpBB2 и phpBB3. Также нужно будет создать один мод с нуля для обоих версий. Установки модов: phpBB2 attachment ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Есть работающий движок сайтов, написанный с использованием Smarty. необходимо его доработать. более подробно в приложенном файле по всем вопросам icq 447229521 моб (украина) +380633972373Веб-программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад