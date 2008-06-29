Движек магазина на" оськомерц" некорректно работает надо поправить парсер xls файлов и добавление в базу,при импорте не все атрибуты прописываются товару, потому там вообще только цена показывается в позициях. На все поправки 12 часов .
Доработка интернет-магазина X-CART
Интересует вопрос доработки интернет-магазина X-CART.
У кого есть опыт работы с x-cart, пишите в личку.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $150
Приватный проект для Сердюк Антон (m00t)Завершен17 лет назад
Нужно спрограммировать проект по сложности типа habrahabr.ru. Верстка есть, дизайн есть. Лучше на друпале или типа того. Примерные цены присылайте. всем спасибо.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $300
Разработать движок на пхпЗакрыт17 лет назад
- $350
Необходимо за 5-6 дней написать движок аукциона, как на wolmar.ru Функционал там не особо велик, но надо сделать максимальную схожесть с вышеуказанным сайтом. Пишите цену и ссылки на портфели в комменты или личку. Все ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо 1. На странице http://geomodul.ru/gallery.php сделать чтобы заработала галерея 2. На странице http://geomodul.ru/gostevaya_kniga.php : - шапку "гостевая книга" сделать также, как и в других разделах (концепция ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт17 лет назад
Для СМФ форума ( www.mohelp.ru ) нужен бот, который будет заниматься тем, что бьудет копировать посты из указанных разделов других форумов, и постить их на этом, тоже в заданном разделе адреса разделов должны удобно ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно создать страничку, которая при попадании на нее посетителей будет моментально редиректить их на нужный урл и одновременно открывать еще одно окно браузера с другим урл.Веб-программирование2 исполнителяЗавершен17 лет назад
- $50
Есть текстовые файлы размеров по 100-500кб. Нужно разместить их на сайте в виде статей. Хранится тексты в mysql, 1 файл – одна статья. Но выводить нужно по страницам заданного размера (задается в ...Закрыт17 лет назад
Ищу человека, который сможет установить и настроить несколько модов для phpBB2 и phpBB3. Также нужно будет создать один мод с нуля для обоих версий. Установки модов: phpBB2 attachment ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад