Правка флеш-открыток

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен18 заявок461 просмотр

Доброго времени суток!

В связи с увеличившимся объемом ищу помошника для правки флеш-открыток. Что имеем - англоязычный swf, есть перевод. Необходимо получить руссифицированный swf-файл. Главным критерием при выборе исполнителя будет служить цена.

Прошу оставлять предложения только ТУТ. В личку и аську не стучаться.

Прикрепил пример того, что нужно сделать, это один из самых сложных вариантов, в основном идет обычный текст, который требуется только заменить в декомпилированном файле.

17 лет назад
Gazizzz
Рустам 
43 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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stajl1n
35 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов(-2)
17 лет назад
$1
Работа качественная, и главное приступил к работе сразу! Результаты не заставили себя долго ждать. Ему можно доверять! Рекомендую!
Рустам, вы мне понравились как работодатель - четкое ТЗ, достойная оплата по факту. С вами было приятно работать!
Chips
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

stajl1n
35 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов(-2)
17 лет назад
Chips
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад