Правка флеш-открыток

Доброго времени суток!

В связи с увеличившимся объемом ищу помошника для правки флеш-открыток. Что имеем - англоязычный swf, есть перевод. Необходимо получить руссифицированный swf-файл. Главным критерием при выборе исполнителя будет служить цена.

Прошу оставлять предложения только ТУТ. В личку и аську не стучаться.

Прикрепил пример того, что нужно сделать, это один из самых сложных вариантов, в основном идет обычный текст, который требуется только заменить в декомпилированном файле.