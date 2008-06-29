Движек магазина на" оськомерц" некорректно работает надо поправить парсер xls файлов и добавление в базу,при импорте не все атрибуты прописываются товару, потому там вообще только цена показывается в позициях. На все поправки 12 часов .
Хорошая доработка попандер скрипта
Необходимо очень доработать данный скрипт, все подробности в ЛС или по icq
Работа диз + прогер
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