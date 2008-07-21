Разработка сайта на PHP

Работал с заказчиком первый раз. От совместной работы остались лишь положительные эмоции: пунктуальный, вежливый человек, очень четкое ТЗ, подробные развернутые ответы. С оплатой так же не обидел (все четко по времени и сумме). Сам буду рад дальнейшему сотрудничеству и другим советую! =)