Разработка сайта на PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен15 заявок453 просмотра

В прикрепленно файле полное ТЗ. Жду предложений

PHP
17 лет назад
opennet
Денис 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

_pacha_
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад
$250
7 дней
Ответственный человек, приятный в общении, выполнил работу хорошо, добавив своего творческого видения решения задач. нареканий нет. буду еще заказывать проекты у него
Работал с заказчиком первый раз. От совместной работы остались лишь положительные эмоции: пунктуальный, вежливый человек, очень четкое ТЗ, подробные развернутые ответы. С оплатой так же не обидел (все четко по времени и сумме). Сам буду рад дальнейшему сотрудничеству и другим советую! =)

Заявки фрилансеров

_pacha_
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад