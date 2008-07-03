Декодер почты

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок341 просмотр

Приветствую, нужно написать декодер почты в неверной кодировке, работающее средство для раскодирования писем, прошедших через несколько перекодирующих почтовых серверов. Декодер должен анализировать текст и преобразовывать его в читаемый вид.

Примеры почтовых декодеров:

http://www.charset.ru/

http://e-kazan.ru/decoder/

http://www.artlebedev.ru/tools/decoder/

Должны поддерживаться все основные кодировки.

Спасибо.

17 лет назад
spiders
39 лет
20 лет в сервисе
Был
14 дней назад

Выбранный исполнитель

Magiq
33 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
$40
С задачей справился. Задание было выполнено оперативно. Спасибо!
Четко поставлена задача и требования. Деньги перечислены очень оперативно. Приятно иметь дело.

Заявки фрилансеров

Magiq
33 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад