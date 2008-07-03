Необходимо написать скрипт для чата da.zp.ua (не мой), что бы на одной странице были фотографии всех, кто онлайн, при возможности, разделение отдельно на мужчин и женщин. Оплата через протекцию по wmz
Декодер почты
Приветствую, нужно написать декодер почты в неверной кодировке, работающее средство для раскодирования писем, прошедших через несколько перекодирующих почтовых серверов. Декодер должен анализировать текст и преобразовывать его в читаемый вид.
Примеры почтовых декодеров:
http://www.artlebedev.ru/tools/decoder/
Должны поддерживаться все основные кодировки.
Спасибо.
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