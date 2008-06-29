Написание скрипта для чата

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки245 просмотров

Необходимо написать скрипт для чата da.zp.ua (не мой), что бы на одной странице были фотографии всех, кто онлайн, при возможности, разделение отдельно на мужчин и женщин. Оплата через протекцию по wmz

17 лет назад
zirex
33 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

OzZzzy
Павел 
42 года
17 лет в сервисе
Был
6 дней назад
17 лет назад
$50
Буквально за считанные минуты заказ был осуществлён, за что автору огромное спасибо
Хороший заказчик. Четко изложил суть того что требуется поэтому проблем в ходе реализации не возникло

Заявки фрилансеров

OzZzzy
Павел 
42 года
17 лет в сервисе
Был
6 дней назад
17 лет назад