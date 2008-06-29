Голландские аукционы

$1200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок286 просмотров

Необходимо создать аукционый движок голландских аукционов!

- дизайн не нужен

- основу составляет движок самого аукциона

- нужно отображение аукционов

По запросу могу выслать ТЗ на разработку

Вопросы и предложения на ящик или на skype: triagmas

17 лет назад
ZDEO
41 год
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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