На страницу на сайте приходит пользователь по ссылке из direct.yandex.ru, с этой страницы пользователь переходит на форму. При заполнении формы отправляется письмо. Необходимо, чтобы в письме указывалась ключевая фраза по которой приходит пользователь.
Скрипт вывода виджетов
Молодой команде требуется разработчик для реализации нового сетевого проекта. Специфика ресурса – социальная сеть, но в части задачи для реализации – более широкая и общая. На данном этапе – реализация первой части базового функционала ресурса.
Проект ведет опытный технический супервайзер.
Детальное описание - в приложении.
Вкратце: Имеется:
- купленный движок-аналог netvibes. Развёрнут в исходном купленном состоянии на тестовом адресе www.1stpage.info . Описание движка http://alstrasoft.com/ajax-desktop-startpage-enter...
- купленный движок "социальной сети" http://alstrasoft.com/efriends.htm от того же производителя. Его проблема - он живет независимо от Startpage (хотя перед покупкой заявлялось что они могут существовать вместе). Развернут на http://www.1stpage.info/friends/
Задача:
Реализовать среду работы с виджетами в соответствии с т.з.
Для этого можно взять за основу уже имеющийся движок, так и разработать новый с нуля.
Существенная проблема имеющегося движка - виджеты хранятся не в базе, а на диске. Нужно перетащить их храние в базу. Хранение в базе необходимо для возможности распределения нагрузки между несколькими серверами, а так же для гибкого управления правами доступа.
Для работы с пользователями, группами и т.д. можно прикрутить EFriends - a) объединить базу логинов; b) перетащить функционал EFriends на Startpage.
Стоимость работ: индивидуально по договоренности.
Контакты:
max.gorbachevskiy (at) gmail.com
icq 83495815
skype gorbacheff
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