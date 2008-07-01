Прикрутить WYSIWYG едитор

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Завершен6 заявок214 просмотров

Прикрутить WYSIWYG едитор к текстареа, все это должно храниться в дб

WYSIWYG должен уметь загружать и ресайзить изображения

срочно

17 лет назад
djamag
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

4912
37 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
22 отзыва
17 лет назад
$12
Spasibo, sdelal daje bol'she
Хороший заказчик. Всё оплатил. Сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

4912
37 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
22 отзыва
17 лет назад

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