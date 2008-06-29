Прикрутить WYSIWYG едитор к текстареа, все это должно храниться в дб WYSIWYG должен уметь загружать и ресайзить изображения срочно
Доска объявлений
Требования:
На PHP надо дописать код, добавить функцию
размещения фото продаваемой вещи.
Размещать объявления и видеть
контактную информацию (e-mail, номера телефонов)
имеют право только
зарегистрированые мемберы, а остальные
должны видеть только текст объявления и изображение.
Подробности сообщу на мыло.
Посмотреть можно здесь:
Выбранный исполнитель
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