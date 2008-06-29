Доработка сайта на Smarty

Требуется срочно программист для доработки сайта на Smarty.

сайт самописный, с большим каталогом продукции.

требуется

1 смена дизайна

2 доработка структуры и в соответствии вывод изменений в административный интерфейс.

3 придется разбирать и дорабатывать чужой код.

программист только с большим опытом и хорошими рекомендациями. Работу начать надо довольно срочно и выполнить в сжатые сроки.

оплата поэтапно. предоплату платить стрёмно. если только действительно рекомендации. бюджет в процессе переговором выясним

п.с. тз как такового нет, есть новые дизайн. он предполагает некоторые изменения в структуре сайта. тз смотреть особо смысле не вижу, мне надо найти человека который быстро разбирётся в чужом коде и сможет с ним работать. также потребуется и поддержка "магазина". цена на всё обсуждаема