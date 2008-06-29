Требуется создать модуль "Опрос", который можно встроить на любой сайт через JavaScript вставку кода, как например встраивются ролики с youtube на любой странице. Дизайн будет предоставлен, его надо будет сверстать. ...
Доработка сайта на Smarty
Требуется срочно программист для доработки сайта на Smarty.
сайт самописный, с большим каталогом продукции.
требуется
1 смена дизайна
2 доработка структуры и в соответствии вывод изменений в административный интерфейс.
3 придется разбирать и дорабатывать чужой код.
программист только с большим опытом и хорошими рекомендациями. Работу начать надо довольно срочно и выполнить в сжатые сроки.
оплата поэтапно. предоплату платить стрёмно. если только действительно рекомендации. бюджет в процессе переговором выясним
п.с. тз как такового нет, есть новые дизайн. он предполагает некоторые изменения в структуре сайта. тз смотреть особо смысле не вижу, мне надо найти человека который быстро разбирётся в чужом коде и сможет с ним работать. также потребуется и поддержка "магазина". цена на всё обсуждаема
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