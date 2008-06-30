Портал уровня www.moskva.com в плане сервисов (фото видео блоги) + немного видоизмененный и связанный с гугл картой и др фишками. бюджет 12 тыш уе. ТЗ и верстка готовы. сроки 2 мес.работа поэтапная требуется команда ...
Статейный скрипт для саттелитов.
Требуется написать статейный скрипт для саттелитов.
ТЗ в приложенном файле.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $12000Веб-программирование39 заявокЗакрыт17 лет назад
- $30
Требуется специалист по вирт маркету. работы на 1 часВеб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Требуется срочно программист для доработки сайта на Smarty. сайт самописный, с большим каталогом продукции. требуется 1 смена дизайна 2 доработка структуры и в соответствии вывод изменений в административный интерфейс. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется создать модуль "Опрос", который можно встроить на любой сайт через JavaScript вставку кода, как например встраивются ролики с youtube на любой странице. Дизайн будет предоставлен, его надо будет сверстать. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Молодой команде требуется разработчик для реализации нового сетевого проекта. Специфика ресурса – социальная сеть, но в части задачи для реализации – более широкая и общая. На данном этапе – реализация первой части базового функционала ресурса. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад
На страницу на сайте приходит пользователь по ссылке из direct.yandex.ru, с этой страницы пользователь переходит на форму. При заполнении формы отправляется письмо. Необходимо, чтобы в письме указывалась ключевая фраза по которой приходит пользователь.Веб-программирование6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $10
Требования: На PHP надо дописать код, добавить функцию размещения фото продаваемой вещи. Размещать объявления и видеть контактную информацию (e-mail, номера телефонов) имеют право только зарегистрированые мемберы, а ...Закрыт17 лет назад
Прикрутить WYSIWYG едитор к текстареа, все это должно храниться в дб WYSIWYG должен уметь загружать и ресайзить изображения срочноЗавершен17 лет назад
- $1200
Необходимо создать аукционый движок голландских аукционов! - дизайн не нужен - основу составляет движок самого аукциона - нужно отображение аукционов По запросу могу ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт17 лет назад
Приветствую, нужно написать декодер почты в неверной кодировке, работающее средство для раскодирования писем, прошедших через несколько перекодирующих почтовых серверов. Декодер должен анализировать текст и преобразовывать его в читаемый вид. Примеры почтовых декодеров: ...Завершен17 лет назад