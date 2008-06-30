Серверный скрипт, выполняющий анализ позиций сайта по разным датацентрам Google. Работа через прокси. PHP 4, оплата WMZ
Модуль на php для комментариев на сайте
Нужен скрипт, для комментариев на сайте. ниже описано, то что хотелось бы видеть в данном модуле. ХОТЕЛОСЬ БЫ УЗНАТЬ СКОЛЬКО ТАКОЙ МОДУЛЬ МОЖЕТ СТОИТЬ!!!
СКРИПТ
/*В краткости.*/
Это скрипт будет отвечать за аккаунд людей. То есть регистрация на сайте..
Сам скрипт.
На сайте есть разделы, такие как Гостевая книга, комментарии к новостям или например к зарядам или песням.
В них можно будет добавить сообщение двумя способами. Первый это как гость, а второй как зарегестрированный пользователь.
Если человек НЕ зарегестрирован, он может писать сообщения в гостевой и в комментариях, но при этом у него будет ограничения по тексту например в 500 символов, так же ему придется вводить обязательные поля такие как имя, почта, сообщение и код..
Если человек ЗАРЕГИСТРИРОВАН, то он может писать текст любого размера, плюс он может ставить смайлики, и вводить имя и тд ему НЕ НУЖНО будет, это все будет браться из его кабинета..
О РЕГИСТРАЦИИ
Когда человек решил зарегиться у него открывается изначально вот эти поля
Логин (* еще рядом будет кнопка проверить логин, вдруг такой уже занят)
Пароль
Подтверждения пароля
Почта
Защитный Код
Правила аккаунда на сайте.
Далее на почту отсылается ссылка подтверждения. если человек ее активировал, то он попадает в личный кабинет.
В личном кабинете у него будет разделы
1)Профиль
2)Сообщения
3)Комментарии
4)Выход
1) ПРОФИЛЬ,
Когда пользователь нажимает на профиль у него открывается страничка с его даными
Например:
логин - Сергей
Почта - [email protected]
Последний раз был на сайте. 21 января 2007
Зарегестрирован 20 января 2007
Аватара нету
Имя - нету
Предупреждений - нету
А далее следуют разделы (закладки)
Сменить пароль (здесь думаюд все понятно)
Аватар (загрузка аватра, если есть уже аватар, то он может залить новый или может поставить галочку удалить аватар)
Личныые данные (когда сюда пользователь сюда заходит, то он может заполнить оставшиеся поля, такие как город, аську, имя свое (и рядом будет галочка использовать на сайте, это означает что при написании сообщения будет использоваться не логин, а имя,), так же человек сможет себе сделать подпись..
2) СООБЩЕНИЯ
В этом разделе зарегистрированные пользователи могут общаться по внутреней почте между ссобой. или получать письма от админа.
3) КОММЕНТАРИИ
Вообще комментарии, планируются сделать одну общую базу, для новостей, и других разделов. как лучше это сделать пока не знаю, может ты чего подскажешь.
4) ВЫХОД
закрыть ссесию и выйти из кабинета, если он не нажмет выход, то сессия будет открыта всегда!.
Ну а админ может выдавать предупреждения (5 шт, на 6-ое банн..)
От себя.
Думаю самое проблемное это как-то сделать гостевую, и единую(общую базу комментов), точнее объеденить это так что бы если не зарегин пишешь только то что я выше написал.
Так же должно быть восстановление пароля..
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