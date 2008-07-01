Необходимо создать сайт - каталог продукции, с возможнностью сортировки товаров и добавления новых. Детальное т3 позже. Интересует только програмирование. Желательно smarty+mysql Указывайте примерные цены.
Проверка позиции сайта по датацентрам Google
Серверный скрипт, выполняющий анализ позиций сайта по разным датацентрам Google.
Работа через прокси.
PHP 4, оплата WMZ
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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