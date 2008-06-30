Есть сайт государственных торгов. http://www.zakupki.gov.ru/Tender/Purchase.aspx Нужно применить фильтр или набор фильтров, пройти по каждой ссылке "Подробнее" рядом с номером извещения, получить содержание лотов или получить на них ссылку и скачать прилагающиеся документы, ...
Парсер новостей для DLE 7.0
Сделать парсер новостей для DLE 7.0 с
Называйте цену за все и срок выполнения
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