Парсер новостей для DLE 7.0

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки138 просмотров

Сделать парсер новостей для DLE 7.0 с

http://www.rbc.ru

http://lenta.ru

http://www.rian.ru

http://www.regnum.ru

http://www.interfax.ru

http://www.rosbalt.ru

http://www.gazeta.ru

http://www.utro.ru

http://newsru.com

Называйте цену за все и срок выполнения

DLE
17 лет назад
oz85
Олег 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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