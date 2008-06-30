Нужен скрипт, для комментариев на сайте. ниже описано, то что хотелось бы видеть в данном модуле. ХОТЕЛОСЬ БЫ УЗНАТЬ СКОЛЬКО ТАКОЙ МОДУЛЬ МОЖЕТ СТОИТЬ!!! СКРИПТ /*В краткости.*/ Это ...
Сделать галлерею/портфолио на сайте
Имеется готовый сайт на движке Joomla.
Нужно сделать галерею на сайте и заполнить её.
Вся информация есть.
Галерея должна быть похожа на эту:
http://www.scada.lv/rus/portfolio/
Должна быть возможность потом самим добавлять новые работы.
Все предложения пишите тут.
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