Сделать галлерею/портфолио на сайте

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок248 просмотров

Имеется готовый сайт на движке Joomla.

Нужно сделать галерею на сайте и заполнить её.

Вся информация есть.

Галерея должна быть похожа на эту:

http://www.scada.lv/rus/portfolio/

Должна быть возможность потом самим добавлять новые работы.

Все предложения пишите тут.

Joomla
17 лет назад
777-300ER
38 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
58 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

FrykT
37 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад
$75

Заявки фрилансеров

FrykT
37 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад

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