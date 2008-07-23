Парсер сайта

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Завершен14 заявок361 просмотр

Есть сайт государственных торгов.

http://www.zakupki.gov.ru/Tender/Purchase.aspx

Нужно применить фильтр или набор фильтров, пройти по каждой ссылке "Подробнее" рядом с номером извещения,

получить содержание лотов или получить на них ссылку и скачать прилагающиеся документы, или получить на них ссылку.

Потом перейти на следующую страницу и повторить. Так до конца.

17 лет назад
gaish
63 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

artzavod
Евгений 
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад
$200
1 день
Прекрасная работа! Быстро и профессионально предложил решение задачи, оказавшейся гораздо сложнее, чем на первый взгляд. Не потребовал ни аванса, ни доплаты за больший объем работы. Меня результат удовлетворил гораздо раньше, чем его. Уже после оплаты он несколько дней доводил скрипт до совершенства. Почти круглосуточно на связи. Очень доволен, что угадал с выбором исполнителя. Уверен в дальнейшем плодотворном сотрудничестве.
Отличный заказчик! Приятный в работе и общении. Незамедлительно оплатил работу. Наилучшие рекомендации другим исполнителям.

Заявки фрилансеров

artzavod
Евгений 
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад