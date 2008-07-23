Парсер сайта

Есть сайт государственных торгов.

http://www.zakupki.gov.ru/Tender/Purchase.aspx

Нужно применить фильтр или набор фильтров, пройти по каждой ссылке "Подробнее" рядом с номером извещения,

получить содержание лотов или получить на них ссылку и скачать прилагающиеся документы, или получить на них ссылку.

Потом перейти на следующую страницу и повторить. Так до конца.