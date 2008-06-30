Много мелкой работы для специалиста по ShopCMS

Накопилось много мелкой работы по ShopCMS.

Например, поменять стили кнопок, некоторые тексты, сделать чтоб при оплате по WM отправлялись письма, создать и настроить блок "рекомендуемых товаров", блок новинок, блок новостей, поправить немного верстку, добавить возле каждого товара к названию картинку и т.д.

Заданий много, как мелких так и не очень.

Возможно нужно будет дописывать некоторые функции с нуля, по этому знание движка на уровне кода обязательно. php/mysql + html/css само собой.

Оплата средняя, отдельно за каждое задание. Больше чем работа стоит не заплачу, на трехзначные суммы за смену одного предложения не расчитывайте.