Настроить soap-запрос к telepay.webmoney.ru из 1С. Не могу разобратся. достаточно настроить 1 удачный запрос а остальное по шаблону сделаю сам. Предоставлю тех-документацию веб-интерфейса. но тестировать надо в режиме онлайн (передаете в асю текст запроса, я его проверяю и в ответ скидую ответ с сервера) т.к. сервис "прикручен" к IP.

Стучитесь в Асю 679927, обсудим.