Сделать парсер новостей для DLE 7.0 с http://www.rbc.ru http://lenta.ru http://www.rian.ru http://www.regnum.ru http://www.interfax.ru http://www.rosbalt.ru http://www.gazeta.ru http://www.utro.ru http://newsru.com Называйте цену за все и срок выполнения
Требуется доработать движок соцсети
Boonex.us требуется доработать движек соцсети: Создать модуль смс сертификации и внедрить его.
Пожалуйста при обращении пишите цены.
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