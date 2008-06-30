PHP модуль магазина для самописного движка

Создать аналог dostavkaokon.ru

на движке tdcsm.ru (CMS Shmel) PHP

как вариант(хужее) возможно отдельный скрипта в отдельной каталоге. "tdcsm.ru/velux"

с базой данных цен с возможностью заливки цен через файл с разделителями(tab)

PS Вообще есть модуль магазина.. можно из него сделать если сможете разобраться :))

самому писать просто времени нет. но на вопросы готов отвечать.