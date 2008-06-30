PHP модуль магазина для самописного движка

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок285 просмотров

Создать аналог dostavkaokon.ru

на движке tdcsm.ru (CMS Shmel) PHP

как вариант(хужее) возможно отдельный скрипта в отдельной каталоге. "tdcsm.ru/velux"

с базой данных цен с возможностью заливки цен через файл с разделителями(tab)

PS Вообще есть модуль магазина.. можно из него сделать если сможете разобраться :))

самому писать просто времени нет. но на вопросы готов отвечать.

PHP
17 лет назад
shmel
47 лет
21 год в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

ex3mer
39 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов(-2)
17 лет назад
$400
14 дней

Заявки фрилансеров

ex3mer
39 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов(-2)
17 лет назад

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