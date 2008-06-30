Сделать парсер новостей для DLE 7.0 с http://www.rbc.ru http://lenta.ru http://www.rian.ru http://www.regnum.ru http://www.interfax.ru http://www.rosbalt.ru http://www.gazeta.ru http://www.utro.ru http://newsru.com Называйте цену за все и срок выполнения
Модуль для Drupal
Написать модуль для Drupal CMS позволяющий прикреплять файлы, аналогично стандартому функционалу, но с возможностью выбора файла на сервере вместо аплоада. Версия друпал - пятая.
Подробности в приложении.
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