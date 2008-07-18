Написание новостного скрипта

Необходим скрипт новостей работающий по следующим принципам: скрипт будет использовать БД с новостями, в админке я могу добавлять новость(заголовок новости,текст новости, рубрика новости) и она добавляется в БД. Так же в админке я должен мочь добавлять рубрики, чтобы потом при добавлении новости можно выбрать принадлежность новости к определенной рубрике. На каждую страницу сайта должен устанавливаться один и тот же код php(ВАЖНО), но на каждой странице где устанавлен код скрипта новостей должны отображаться не одни и теже новости, а разные, берутся рандомом(главное чтобы не получилась одна и таже новость с повтором на одной странице) - ВАЖНО. В админке я устанавливаю так же сколько новостей отображать на странице и какое количество слов в кратком содержании будет присутствовать, а так же из какой рубрики брать новости. Т.е. к примеру код скрипта новостей установлен на 4 старницы сайта, в админке устанавливаю, что должно отображаться 2 новости в блоке новостей. И на сайте у нас будет отображаться, к примеру:

на странице 1 новости номер 2 и 6 из БД

на странице 2 новости номер 3 и 4 из БД

на странице 3 новости номер 1 и 19 из БД

на странице 4 новости номер 5 и 18 из БД

Так же необходимо, чтобы к каждой новости была прикреплена дата (дата берется рандомно из дат ближайшее прошедших 30 календарных дней, чем свежее дата, тем естественно она выше, т.к. как бы новость свежая получается).

Необходимо, чтобы скрипт обновлял на каждой странице самую свежую новость по расписанию (т.е. точно так же брал ее рандомом из БД и цеплял дату свежую) – можно в админке сделать, чтобы указывал по какому расписанию менять (раз в день, раз в 2 дня, 3 дня и т.д.) ну или как то по другому (а остальные новости остаются старые).

Скрипт будет установлен на нескольких сайтах, так что наверное удобнее сделать, чтобы можно было одну и туже БД использовать для нескольких сайтов (но там естественно рандомом новости на них тоже берутся, т.е. не должно быть так что на этих нескольких сайтах получатся абсолютно одни и теже новости).

Должен быть гибко настраеваемый дизайн, т.е. чтобы я смог нормально оформить блок новостей: отдельно для даты, отдельно для самого содержания новости и отдельно для надписи «подробнее»