Написать модуль оплаты WebMoney для биллинга WHM

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  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки216 просмотров

Написать и прикрутить модуль оплаты WebMoney (webmoney.ru) к биллингу Хостинга (whmcs.com)

Demo версия биллинга http://whmcs.com/demo.php

ICQ 411007

[email protected]

17 лет назад
rudnizki
39 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
6 дней назад
17 лет назад
$70
Доволен всем.
Все отлично. Хорошо поработали.

Заявки фрилансеров

gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
6 дней назад
17 лет назад