Правка бага и верстка

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Из личного кабинета пользователь заливает файлы на хост. При заливке он указывает название и стиль(рок,электро..)

Чтобы трек попал на сайт его нужно отмодерировать в админке. В админке показывается название трека и стиль но после модерации стиль пропадает. Собственно нужно сделать так чтобы он не пропадал.