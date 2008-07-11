Правка бага и верстка

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен12 заявок245 просмотров

Верстка 1 страница (1 поле и 2 кнопки) очень простая

Из личного кабинета пользователь заливает файлы на хост. При заливке он указывает название и стиль(рок,электро..)

Чтобы трек попал на сайт его нужно отмодерировать в админке. В админке показывается название трека и стиль но после модерации стиль пропадает. Собственно нужно сделать так чтобы он не пропадал.

17 лет назад
alexalexalex
Борисов 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

MW_Studio
36 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад
$50
1 день
Отлично выполнил работу! Высокий профессиональный уровень и разумные цены.
Прекрасный заказчик. Чётко поставленная цель и чётко указанные недостатки в работе что существенно упрощает их устранение. Расчёт сразу по факту, без задержек. Надеюсь на дальнейшее сотрудничесво и всем советую.

Заявки фрилансеров

MW_Studio
36 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад