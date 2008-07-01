Требуется скрипт приема оплаты за мобильную связь

Требуется написать скрипт приема оплаты за мобильную связь через merchant и автоматическую обработку данных платежей через WebMoney с зачислением средств на номер абонента.

Хотелось бы организовать прием оплаты и обработку как на сайте http://telepay.wmtransfer.com/PaymentForm.aspx?C=1

Есть ли у кого-нибудь соображения по этому вопросу?

Вариант приема оплаты и ручная обработка не устраивает!