Требуется скрипт приема оплаты за мобильную связь

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки190 просмотров

Требуется написать скрипт приема оплаты за мобильную связь через merchant и автоматическую обработку данных платежей через WebMoney с зачислением средств на номер абонента.

Хотелось бы организовать прием оплаты и обработку как на сайте http://telepay.wmtransfer.com/PaymentForm.aspx?C=1

Есть ли у кого-нибудь соображения по этому вопросу?

Вариант приема оплаты и ручная обработка не устраивает!

17 лет назад
mustangrus
Владимир 
52 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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