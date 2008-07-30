FLASH граффити (аналог vkontakte)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки335 просмотров

Необходимо создать скрипт граффити как на сайте vkontakte.ru

Выслушаю предложения.

17 лет назад
killerok
Егор 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Psyanim
Вадим 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва
17 лет назад
$50
Отлично выполненная работа, качественно, в указанные сроки. Спасибо
Сработались замечательно. Александр хорошо поставил задачу, и без проблем оплатил ее выполнение. В ходе работать было приятно. Я доволен =)

Заявки фрилансеров

Psyanim
Вадим 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва
17 лет назад