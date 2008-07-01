Разработка ajax-компонентов для CMS

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка185 просмотров

Только Казань!!!

На проект требуется человек, разбирающийся в технологиях php, ajax, xml. Хорошее знание ООП - обязательно.

Обязанности: разработка ajax-компонентов для CMS.

В случае успешного выполнения проекта, возможно трудоустройство.

Оплата за проект: 10.000 рублей.

AJAXPHP
17 лет назад
Arshinov_Maxim
Максим 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров