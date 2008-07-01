Установить форум

Всем привет! Нужно установить на сайт систему CMS Drupal, и настроить её согласно ТЗ. ("Социальная сеть", многопользовательский блог aKa habr). Тематика сети - моя родная Украина, так что особенно буду ...
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