Работа для программера PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки250 просмотров

Требуется написать на PHP сервис поиска по whois зоны ru. Примеры реализации www.whois-search.ru/ или 1stat.ru/?show=whois Необходима только функция поиска по домену, по владельцу, по email и по датам.

Жду ваших предложений с обязательным указанием сроков и стоимости.

PHP
17 лет назад
mihas
Гость 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва

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Нет заявок фрилансеров