Сделать рефералов в партнерке на php.

Здравствуйте!

У нас есть партнерка для вебмастеров, оплата за продажи.

Но там к сожелению нет функции привлечения новых вебмастеров через реф ссылки.

Т.е. вебмастера могут рекламировать наш проект и постя на форумах ссылки с реф кодом.

Когда по их реф ссылке кто то зайдет на нашу партнерку и зарегистрируется, то хозяин ссылки будет иметь процент за привлеченного вебмастера. Процент от прибыли этого вебмастера.

Вобщем нужно реализовать фенкцию привлечения рефералов в партнерскую программу.

ваши предложения сюда godrasta(собака)gmail.com

цена за работу до 300$

сроки - в течение недели, не дольше.

жду ваших предложений

урл партнерки http://www.rx-corp.com - на ней и стоит данный движок сайта.