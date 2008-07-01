Всем привет! Нужно установить на сайт систему CMS Drupal, и настроить её согласно ТЗ. ("Социальная сеть", многопользовательский блог aKa habr). Тематика сети - моя родная Украина, так что особенно буду ...
Сделать рефералов в партнерке на php.
Здравствуйте!
У нас есть партнерка для вебмастеров, оплата за продажи.
Но там к сожелению нет функции привлечения новых вебмастеров через реф ссылки.
Т.е. вебмастера могут рекламировать наш проект и постя на форумах ссылки с реф кодом.
Когда по их реф ссылке кто то зайдет на нашу партнерку и зарегистрируется, то хозяин ссылки будет иметь процент за привлеченного вебмастера. Процент от прибыли этого вебмастера.
Вобщем нужно реализовать фенкцию привлечения рефералов в партнерскую программу.
ваши предложения сюда godrasta(собака)gmail.com
цена за работу до 300$
сроки - в течение недели, не дольше.
жду ваших предложений
урл партнерки http://www.rx-corp.com - на ней и стоит данный движок сайта.
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