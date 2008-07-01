Сделать рефералов в партнерке на php.

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок208 просмотров

Здравствуйте!

У нас есть партнерка для вебмастеров, оплата за продажи.

Но там к сожелению нет функции привлечения новых вебмастеров через реф ссылки.

Т.е. вебмастера могут рекламировать наш проект и постя на форумах ссылки с реф кодом.

Когда по их реф ссылке кто то зайдет на нашу партнерку и зарегистрируется, то хозяин ссылки будет иметь процент за привлеченного вебмастера. Процент от прибыли этого вебмастера.

Вобщем нужно реализовать фенкцию привлечения рефералов в партнерскую программу.

ваши предложения сюда godrasta(собака)gmail.com

цена за работу до 300$

сроки - в течение недели, не дольше.

жду ваших предложений

урл партнерки http://www.rx-corp.com - на ней и стоит данный движок сайта.

PHP
17 лет назад
klass
Гость 
125 лет
20 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

jfk25
47 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад
$250
2 дня

Заявки фрилансеров

jfk25
47 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад