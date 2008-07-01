Скрипт "голосование-опрос" для определенного сайта, но с возможностью инсталировать на другие ресурсы. Подробное описание (ТЗ) и графическое видение работы скрипта изложено здесь: http://www.egonika.ru/1/2.html
TText
Необходим программист, разбирающийся в CGI.
Работа заключается в том, что бы апгрейдить существующее ПО.
Сегодня ПО работает так: есть некое подобие SMS Gate, которое позволяет передавать тело SMS сообщения нашему ПО, где в свою очередь аккумулируются SMS сообщения и ведется некая статистика, для отображения статистики, и обработки данных администратором имеется админ интерфейс.
Задача состоит в том, что бы несколько перенастроить скрипты обработки SMS сообщений и систему статистики.
Все это реализовано с помощью CGI )
Кроме простого апгрейда существующего ПО, не плохо было бы увидеть предложение по усовершенствованию сервиса в целом.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $100
Наполнить новый форум - в ручную или автоматизированно. 1) Создание темы. 2) Публикация сообщения. Весь материал - заголовок темы и сообщение - предоставлю в формате txt или html. ...Завершен17 лет назад
- $300
Здравствуйте! У нас есть партнерка для вебмастеров, оплата за продажи. Но там к сожелению нет функции привлечения новых вебмастеров через реф ссылки. Т.е. вебмастера могут рекламировать наш проект и постя на форумах ...Закрыт17 лет назад
- $1700
Постановка задачи Основная задача – используя PHP 5 создать Web 2.0 среду, позволяющую работать с виджетами (мини-приложениями) стандарта UWA (http://dev.netvibes.com/doc/uwa_specification). Аналогичные среды - NetVibes, iGoogle, Live! и т.д. Среда должна 100% соответствовать стандарту UWA, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Необходимо создать скрипт граффити как на сайте vkontakte.ru Выслушаю предложения.Завершен17 лет назад
- $500
Только Казань!!! На проект требуется человек, разбирающийся в технологиях php, ajax, xml. Хорошее знание ООП - обязательно. Обязанности: разработка ajax-компонентов для CMS. В случае успешного выполнения проекта, возможно трудоустройство. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад
Требуется написать на PHP сервис поиска по whois зоны ru. Примеры реализации www.whois-search.ru/ или 1stat.ru/?show=whois Необходима только функция поиска по домену, по владельцу, по email и по датам. Жду ваших предложений с обязательным указанием ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Установить форум phpbbВеб-программирование2 исполнителяЗавершен17 лет назад
Перелистование странички посредством щелчка мыши. Подробности на мыло [email protected]Веб-программирование12 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен адекватный и исполнительный программист для реализации проекта на oscommerce или аналогах. в личку не писатьВеб-программирование11 заявокЗакрыт17 лет назад