Необходим программист, разбирающийся в CGI.

Работа заключается в том, что бы апгрейдить существующее ПО.

Сегодня ПО работает так: есть некое подобие SMS Gate, которое позволяет передавать тело SMS сообщения нашему ПО, где в свою очередь аккумулируются SMS сообщения и ведется некая статистика, для отображения статистики, и обработки данных администратором имеется админ интерфейс.

Задача состоит в том, что бы несколько перенастроить скрипты обработки SMS сообщений и систему статистики.

Все это реализовано с помощью CGI )

Кроме простого апгрейда существующего ПО, не плохо было бы увидеть предложение по усовершенствованию сервиса в целом.