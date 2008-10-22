Нужен скрипт "Голосование-опрос"

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен22 заявки362 просмотра

Скрипт "голосование-опрос" для определенного сайта, но с возможностью инсталировать на другие ресурсы.

Подробное описание (ТЗ) и графическое видение работы скрипта изложено здесь: http://www.egonika.ru/1/2.html

HTML
17 лет назад
eg_admin
45 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

sergiuc
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
9 дней назад
17 лет назад
$40
1 день
До того как обратиться к Сергею с работой, был разочарован другим программистом, который не справился с поставленной задачей. Сергей сделал все как надо и даже более того, а самое главное функционально и доступно в использовании, что лично меня очень радует. В общем доволен, хочу предложить еще несколько работ в дальнейшем.
Хороший заказчик. Хотелось бы сотрудничать и дальше.

Заявки фрилансеров

sergiuc
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
9 дней назад
17 лет назад