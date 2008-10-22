Нужен скрипт "Голосование-опрос"

До того как обратиться к Сергею с работой, был разочарован другим программистом, который не справился с поставленной задачей. Сергей сделал все как надо и даже более того, а самое главное функционально и доступно в использовании, что лично меня очень радует. В общем доволен, хочу предложить еще несколько работ в дальнейшем.