Наполнение форума - руками или скрипт

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен24 заявки376 просмотров

Наполнить новый форум - в ручную или автоматизированно.

1) Создание темы.

2) Публикация сообщения.

Весь материал - заголовок темы и сообщение - предоставлю в формате txt или html.

Прошу сообщить цену за 100 тем-сообщений или создание скрипта.

Форум - VBilluten 3.7.0

HTML
17 лет назад
inpers
Сергей 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

progdog
Юрий 
33 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
6 отзывов
17 лет назад
Очено доволен сотрудничеством Юрием!

Заявки фрилансеров

progdog
Юрий 
33 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
6 отзывов
17 лет назад