Разработать движок небольшого сайта-афиши событий

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок235 просмотров

В небольшую команду ищется php/mysql программист. Мы работаем над проектом сайта-афиши событий. Программист нужен для разработки движка вывода и ввода информации. Есть продуманная архитектура БД. Желательно, но не обязательно реализовать проект с использованием шаблонизатора XSLT. При реализации с использованием XSLT от вас понадобится только формирование XML (XSLT-таблицы писать не надо – этим займется другой человек).

Работа удаленная.

Пожалуйста предлагайте свои цены, сроки на разработку движка. Или если вы готовы на длительное сотрудничество – желаемую долю от участия в проекте.

MySQLPHP
17 лет назад
enthuziast
Яхонтов 
41 год
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Coworking
Павел 
43 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов(-3)
17 лет назад
$600
17 дней
Через две недели работы над проектом просто пропал и вышел на связь только через следующие две недели. Сообщил, что проект ему не интересен и времени у него больше нет и что теперь он занят другим проектом. Аванс вернул. В итоге целый месяц прошел безрезультатно, в пустую! Профессионалы так не поступают! Сотрудничеством крайне не доволен!!!

Заявки фрилансеров

Coworking
Павел 
43 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов(-3)
17 лет назад