Разработать движок небольшого сайта-афиши событий

В небольшую команду ищется php/mysql программист. Мы работаем над проектом сайта-афиши событий. Программист нужен для разработки движка вывода и ввода информации. Есть продуманная архитектура БД. Желательно, но не обязательно реализовать проект с использованием шаблонизатора XSLT. При реализации с использованием XSLT от вас понадобится только формирование XML (XSLT-таблицы писать не надо – этим займется другой человек).

Работа удаленная.

Пожалуйста предлагайте свои цены, сроки на разработку движка. Или если вы готовы на длительное сотрудничество – желаемую долю от участия в проекте.