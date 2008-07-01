Скрипт "голосование-опрос" для определенного сайта, но с возможностью инсталировать на другие ресурсы. Подробное описание (ТЗ) и графическое видение работы скрипта изложено здесь: http://www.egonika.ru/1/2.html
Разработать движок небольшого сайта-афиши событий
В небольшую команду ищется php/mysql программист. Мы работаем над проектом сайта-афиши событий. Программист нужен для разработки движка вывода и ввода информации. Есть продуманная архитектура БД. Желательно, но не обязательно реализовать проект с использованием шаблонизатора XSLT. При реализации с использованием XSLT от вас понадобится только формирование XML (XSLT-таблицы писать не надо – этим займется другой человек).
Работа удаленная.
Пожалуйста предлагайте свои цены, сроки на разработку движка. Или если вы готовы на длительное сотрудничество – желаемую долю от участия в проекте.
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