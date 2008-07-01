Внедрить скрипт в джумлу

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок181 просмотр

Надо заинклюдить скрипт (таких видов будет 7 - но принцип 1 мы сами потом будем внедрять) в полное описание товара в вирт маркете, просьба обращаться только профи. оплата 50 уе работы на 30-40 минут)

Joomla
17 лет назад
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38 лет
20 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

AmarenoCom
Александр 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад
$50
Качественно и в срок
Четкое и полное объяснение задачи. Своевременная оплата. Рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

AmarenoCom
Александр 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад