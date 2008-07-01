Переписать библиотеку PEAR в авторском исполнении

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок153 просмотра

Необходим один специалист, который должен:

17 лет назад
Hackboy
Вадим 
41 год
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужен скрипт "Голосование-опрос"

    $20

    Скрипт "голосование-опрос" для определенного сайта, но с возможностью инсталировать на другие ресурсы. Подробное описание (ТЗ) и графическое видение работы скрипта изложено здесь: http://www.egonika.ru/1/2.html

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Написать плагин (база и подсчет стоимости путевки)

    Сайт sungate.kz. Он на вордпрессе. Нужно сделать плагин, в котром будет база и подсчет стоимости путевки, как на этом сайте: az-k-travel.com/ru/index... ОБЯЗАТЕЛЬНО: напишите сколько это стоит в WMZ покажите ...

    WordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • TText

    Необходим программист, разбирающийся в CGI. Работа заключается в том, что бы апгрейдить существующее ПО. Сегодня ПО работает так: есть некое подобие SMS Gate, которое позволяет передавать тело SMS сообщения нашему ПО, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Внедрить скрипт в джумлу

    $50

    Надо заинклюдить скрипт (таких видов будет 7 - но принцип 1 мы сами потом будем внедрять) в полное описание товара в вирт маркете, просьба обращаться только профи. оплата 50 уе работы на 30-40 минут)

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Сделать рефералов в партнерке на php.

    $300

    Здравствуйте! У нас есть партнерка для вебмастеров, оплата за продажи. Но там к сожелению нет функции привлечения новых вебмастеров через реф ссылки. Т.е. вебмастера могут рекламировать наш проект и постя на форумах ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Используя PHP 5 создать Web 2.0 среду

    $1700

    Постановка задачи Основная задача – используя PHP 5 создать Web 2.0 среду, позволяющую работать с виджетами (мини-приложениями) стандарта UWA (http://dev.netvibes.com/doc/uwa_specification). Аналогичные среды - NetVibes, iGoogle, Live! и т.д. Среда должна 100% соответствовать стандарту UWA, ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка ajax-компонентов для CMS

    $500

    Только Казань!!! На проект требуется человек, разбирающийся в технологиях php, ajax, xml. Хорошее знание ООП - обязательно. Обязанности: разработка ajax-компонентов для CMS. В случае успешного выполнения проекта, возможно трудоустройство. ...

    AJAXPHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Работа для программера PHP

    Требуется написать на PHP сервис поиска по whois зоны ru. Примеры реализации www.whois-search.ru/ или 1stat.ru/?show=whois Необходима только функция поиска по домену, по владельцу, по email и по датам. Жду ваших предложений с обязательным указанием ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад