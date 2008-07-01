Написать плагин (база и подсчет стоимости путевки)

Сайт sungate.kz. Он на вордпрессе.

Нужно сделать плагин, в котром будет база и подсчет стоимости путевки, как на этом сайте: az-k-travel.com/ru/index...

ОБЯЗАТЕЛЬНО:

напишите сколько это стоит в WMZ

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