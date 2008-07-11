Нужно немного анимировать 3 иллюстрации

  1. Биржа фриланса
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Завершен4 заявки233 просмотра

ДОбрый день!

Нужно минимально анимировать 3 иллюстрации для сайта.

2 из них уже есть - приаттачил к проекту.

На иллюстрациях люди должны минимально шевелиться, бабочки махать крылышками и т.д.

Т.е. анимация - по минимуму.

Делать это нужно как кнопку, которая начинает шевелиться при наведении на нее мышки.

Срок - очень быстро. Денег - очень мало.

Пишите портфолио, города, контакты, условия (срок + стоимость) на мыло [email protected] с пометкой FLASH

P.S. Иллюстрации в Иллюстраторе

Очень желательный город - Киев

17 лет назад
noxbuz
42 года
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

Olga_79
Ольга 
46 лет
19 лет в сервисе
Была
9 лет назад
17 лет назад
$50
3 дня
Спасибо за работу! Было очень приятно работать. Все идеи схватывались на лету, дополнения исправлялись оперативно и качественно! +
По-боольше бы таких заказчиков: Четкое подробное т.з., наличие всех материалов для работы, оплата в срок . Надеюсь, что еще поработаем!

Заявки фрилансеров

Olga_79
Ольга 
46 лет
19 лет в сервисе
Была
9 лет назад
17 лет назад