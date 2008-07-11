Нужно немного анимировать 3 иллюстрации

ДОбрый день!

Нужно минимально анимировать 3 иллюстрации для сайта.

2 из них уже есть - приаттачил к проекту.

На иллюстрациях люди должны минимально шевелиться, бабочки махать крылышками и т.д.

Т.е. анимация - по минимуму.

Делать это нужно как кнопку, которая начинает шевелиться при наведении на нее мышки.

Срок - очень быстро. Денег - очень мало.

Пишите портфолио, города, контакты, условия (срок + стоимость) на мыло [email protected] с пометкой FLASH

P.S. Иллюстрации в Иллюстраторе

Очень желательный город - Киев