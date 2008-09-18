Договорились с Ольгой о выполнении работы. Обсудили все вопросы по поводу выполнения заказа и все вопросы по сценарию ролика. Получив все исходные материалы Ольга заверила, что ролик будет на следующий день утром-днем. НО не на следующее утро, ни через день, ни через два - обещанного ролика я так и не получил. Пытался выйти с ней на связь - по всем каналам безрезультатно. От нее тоже никаких сообщений не было, хотя, оставлял ей даже свой сотовый телефон. В итоге от сотрудничества получил кучу проблем со срывом сроков, кучу испорченных нервов и неприятные объяснения с заказчиком. Перед подачей отзыва - специально подождал, думал объяснит ситуацию - но, нет.