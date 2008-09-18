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Отзывы заказчиков
$20
0 баллов
14 лет назад
Работа так и не была выполнена, дальше ждать не смог. Сроки не выдерживает (вместо указанного 1 дня, работа и за 8 дней не выполнена).
$45
0 баллов
14 лет назад
Взяла проект и пропала — не советую.
$40
0 баллов
15 лет назад
Договорились с Ольгой о выполнении работы. Обсудили все вопросы по поводу выполнения заказа и все вопросы по сценарию ролика. Получив все исходные материалы Ольга заверила, что ролик будет на следующий день утром-днем. НО не на следующее утро, ни через день, ни через два - обещанного ролика я так и не получил. Пытался выйти с ней на связь - по всем каналам безрезультатно. От нее тоже никаких сообщений не было, хотя, оставлял ей даже свой сотовый телефон. В итоге от сотрудничества получил кучу проблем со срывом сроков, кучу испорченных нервов и неприятные объяснения с заказчиком. Перед подачей отзыва - специально подождал, думал объяснит ситуацию - но, нет.
$50
10 баллов
15 лет назад
Отлично выполнила заказ, профессионал в своем деле! Рекомендую!
Ответный отзыв
Очень приятный человек и отличный заказчик. Спасибо!
$45
10 баллов
15 лет назад
Все сделано качественно, без нареканий.
Ответный отзыв
Было приятно рботать с Александром! Предоплата, СБС - никаких претензий ни по оплате, ни по приему работы. Спасибо!