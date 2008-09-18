Olga_79

Ольга Olga_79

 
44 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
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Отзывы заказчиков
vlb
NaN лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$20
0 баллов
14 лет назад
Необходимо "оживить" картинку
Работа так и не была выполнена, дальше ждать не смог. Сроки не выдерживает (вместо указанного 1 дня, работа и за 8 дней не выполнена).
virtvol
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 отзывов(-3)
$45
0 баллов
14 лет назад
Флеш анимация
Взяла проект и пропала — не советую.
alekzey
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$40
0 баллов
15 лет назад
Необходимы Flash ролики
Договорились с Ольгой о выполнении работы. Обсудили все вопросы по поводу выполнения заказа и все вопросы по сценарию ролика. Получив все исходные материалы Ольга заверила, что ролик будет на следующий день утром-днем. НО не на следующее утро, ни через день, ни через два - обещанного ролика я так и не получил. Пытался выйти с ней на связь - по всем каналам безрезультатно. От нее тоже никаких сообщений не было, хотя, оставлял ей даже свой сотовый телефон. В итоге от сотрудничества получил кучу проблем со срывом сроков, кучу испорченных нервов и неприятные объяснения с заказчиком. Перед подачей отзыва - специально подождал, думал объяснит ситуацию - но, нет.
simlink
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Анимированный Flash логотип
Отлично выполнила заказ, профессионал в своем деле! Рекомендую!
Очень приятный человек и отличный заказчик. Спасибо!
Ответный отзыв
sapfear
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$45
10 баллов
15 лет назад
Cделать 2 простых баннера
Все сделано качественно, без нареканий.
Было приятно рботать с Александром! Предоплата, СБС - никаких претензий ни по оплате, ни по приему работы. Спасибо!
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