Скрипт "голосование-опрос" для определенного сайта, но с возможностью инсталировать на другие ресурсы. Подробное описание (ТЗ) и графическое видение работы скрипта изложено здесь: http://www.egonika.ru/1/2.html
Создание онлайн-журнала
Необходимо создать онлайн-журнал, в котором можно было бы выполнять следующие функции:
- комментировать фотографии;
- комментировать статьи;
- участвовать в специальных рейтингах и т.д. и т.п.
Для подробной информации пишите - ICQ 457983125
Заявки фрилансеров
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