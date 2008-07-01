Создание онлайн-журнала

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок158 просмотров

Необходимо создать онлайн-журнал, в котором можно было бы выполнять следующие функции:

- комментировать фотографии;

- комментировать статьи;

- участвовать в специальных рейтингах и т.д. и т.п.

Для подробной информации пишите - ICQ 457983125

17 лет назад
Stee16
Павел 
33 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров