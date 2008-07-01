Натянуть дизайн

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки181 просмотр

Требуется натянуть новый дизайн на нарезанные шаблоны. Нужны ОЧЕНЬ хорошие знания AJAX так как нужно будет по ходу править или вносить корректировки. Не тратьте ни мое ни свое время. Шаблоны и функционал сложный! И еще одна деталь, используем Smarty.

Нужен ответственный человек, который не пропадает когда зачесалась левая пятка.

AJAX
17 лет назад
spiders
39 лет
20 лет в сервисе
Был
20 дней назад

Выбранный исполнитель

_KT
37 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$150

Заявки фрилансеров

_KT
37 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад