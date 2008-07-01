Натянуть дизайн

Требуется натянуть новый дизайн на нарезанные шаблоны. Нужны ОЧЕНЬ хорошие знания AJAX так как нужно будет по ходу править или вносить корректировки. Не тратьте ни мое ни свое время. Шаблоны и функционал сложный! И еще одна деталь, используем Smarty.

Нужен ответственный человек, который не пропадает когда зачесалась левая пятка.