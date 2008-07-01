Скрипт, выполняющий кодирование заданного html или JS. Hex + escape PHP 4, оплата WMZ
Натянуть дизайн
Требуется натянуть новый дизайн на нарезанные шаблоны. Нужны ОЧЕНЬ хорошие знания AJAX так как нужно будет по ходу править или вносить корректировки. Не тратьте ни мое ни свое время. Шаблоны и функционал сложный! И еще одна деталь, используем Smarty.
Нужен ответственный человек, который не пропадает когда зачесалась левая пятка.
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