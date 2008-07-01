Простенькая flash-анимация

Необходимо сделать простенькую flash-анимацию...

как пример похожая сделана сдесь http://www.mirage.it/

вообщем появляются картинка, затем слегка увеличиваются, затем сменяется следующей.... и так 14-15 картинок

сверху по картинкам ездят 3 строчки текста в одну сторону, с разными скоростями.... текст полу прозрачный и иногда плавно исчезает... И плюс ко всему на фоне играет музыка...

программист своими силами попробовал сделать... http://test.uain.net/ , получилось хреново, но он ведь не дизайнер....