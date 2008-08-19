Доработка Shop-script

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок240 просмотров

Нужно доработать данный скрипт под желаемый функционал сайта, а также изменение шаблонного дизайна. Структура и объем информации будет как на сайте tv-club.ru. Первая страница должна выглядеть как в прилагаемых файлах. После настройки функционала надо будет его наполнить. Интересуют сроки и цена

17 лет назад
defcoun
43 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

vadivasil
40 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
$280
Очень понравилось работать с Вадимом, делал все как положено, в срок. Очень четок и надежен в исполнении
Адекватный, приятный в общении, оплачивал все в срок, не было никаких глупых придирок, все изменения только по делу. Рекомендую!!! Поэтому 10 баллов. Буду рад продолжению сотрудничества.

Заявки фрилансеров

vadivasil
40 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад

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