Нужна интеграция дизайна в битрикс и настройка битрикса. ася 4435296
Доработка Shop-script
Нужно доработать данный скрипт под желаемый функционал сайта, а также изменение шаблонного дизайна. Структура и объем информации будет как на сайте tv-club.ru. Первая страница должна выглядеть как в прилагаемых файлах. После настройки функционала надо будет его наполнить. Интересуют сроки и цена
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $20
Надо настроить компонент Hot Property или ему подобный. Сайт уже почти готов. Прошу стучаться в аську только тех кто сможет это сделать и не будет тратить зря мое и свои время. Желательно человека из Украины. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $300
Требуется натянуть новый дизайн на нарезанные шаблоны. Нужны ОЧЕНЬ хорошие знания AJAX так как нужно будет по ходу править или вносить корректировки. Не тратьте ни мое ни свое время. Шаблоны и функционал сложный! И еще ...Закрыт17 лет назад
Скрипт, выполняющий кодирование заданного html или JS. Hex + escape PHP 4, оплата WMZЗавершен17 лет назад
Необходимо сделать простенькую flash-анимацию... как пример похожая сделана сдесь http://www.mirage.it/ вообщем появляются картинка, затем слегка увеличиваются, затем сменяется следующей.... и так 14-15 картинок сверху по картинкам ездят 3 строчки текста в одну ...Веб-программирование24 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
Сайт bilet-z.ru В левом столбце реализован скрипт с выпадающей подсказкой. Работает так: При нажатии на кнопку "+" подсказка видна, при нажатии на "-" подсказка не видна. Скрипт работает в ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Необходимо создать онлайн-журнал, в котором можно было бы выполнять следующие функции: - комментировать фотографии; - комментировать статьи; - участвовать в специальных рейтингах и т.д. и т.п. Для подробной информации пишите - ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт17 лет назад
ДОбрый день! Нужно минимально анимировать 3 иллюстрации для сайта. 2 из них уже есть - приаттачил к проекту. На иллюстрациях люди должны минимально шевелиться, бабочки махать ...Завершен17 лет назад
В небольшую команду ищется php/mysql программист. Мы работаем над проектом сайта-афиши событий. Программист нужен для разработки движка вывода и ввода информации. Есть продуманная архитектура БД. Желательно, но не обязательно реализовать проект с использованием шаблонизатора XSLT. ...Закрыт17 лет назад
Пример тех задание в приложениеВеб-программирование9 заявокЗакрыт17 лет назад