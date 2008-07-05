Чистка текста (-/+)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок309 просмотров

Удаляется все лишнее кроме букв, цифр, знаков препинания и специально указанных символов (например символов №, & и т.п.)).

На входе - текст в textarea либо файл, загружаемый на хост в виде zip архива.

На выходе соотв. либо текст в textarea либо зип-файл, который просится сохраниться пользователю на машину.

Для textarea лимит символов задается в самом php файле. Для архива соотв. тоже.

Выбирать между textarea и zip-архивом не разработчик скрипта должен, а его пользователь :)

Т.е. сам скрипт должен давать оба варианта пользователю, а уже пользователь выбирает каким вариантом воспользоваться.

PHP4, оплата традиционно WMZ.

Уважаемые исполнители, указывайте пожалуйста вашу цену и сроки, не пишите пожалуйста лаконичное "сделаем" :)

PHP
17 лет назад
c0p
Allert 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранные исполнители

jfk25
47 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад
$25
1 день
Хотя работа несколько затянулась, остался полностью удовлетворен :) Затянулась она не столько по вине исполнителя, сколько из-за "хитрости" параметров задания :) Евгений, спасибо! :)
Хороший заказчик. Задания всегда нестандартные, интересно работать. С пониманием относится к возможным техническим трудностям. С оплатой всегда все отлично.
arhangel-invest
Александр 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
12 отзывов(-2)
17 лет назад
$25
1 день

Заявки фрилансеров

jfk25
47 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад
arhangel-invest
Александр 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
12 отзывов(-2)
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Доработка Shop-script

    Нужно доработать данный скрипт под желаемый функционал сайта, а также изменение шаблонного дизайна. Структура и объем информации будет как на сайте tv-club.ru. Первая страница должна выглядеть как в прилагаемых файлах. После настройки функционала надо ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Доработка портала на Drupal

    Существует работающий портал (Drupal). Есть необходимость поправить некоторые блоки, а также прописать новые блоки. С предыдущими разработчиками пришлось расстаться из-за абсолютного несоблюдения сроков выполнения работ. Пишите: [email protected]

    Drupal
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Японский текст во флеше

    Задача: в хмл хранить как японский так и английский текст и отобразить его во флеше. всего лишь пример. никакой анимации или другой работы. создайте текстовое поле в котором будет показывать ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Надо настроить компонент Hot Property

    $20

    Надо настроить компонент Hot Property или ему подобный. Сайт уже почти готов. Прошу стучаться в аську только тех кто сможет это сделать и не будет тратить зря мое и свои время. Желательно человека из Украины. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Натянуть дизайн

    $300

    Требуется натянуть новый дизайн на нарезанные шаблоны. Нужны ОЧЕНЬ хорошие знания AJAX так как нужно будет по ходу править или вносить корректировки. Не тратьте ни мое ни свое время. Шаблоны и функционал сложный! И еще ...

    AJAX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Простенькая flash-анимация

    Необходимо сделать простенькую flash-анимацию... как пример похожая сделана сдесь http://www.mirage.it/ вообщем появляются картинка, затем слегка увеличиваются, затем сменяется следующей.... и так 14-15 картинок сверху по картинкам ездят 3 строчки текста в одну ...

    Веб-программирование24 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание онлайн-журнала

    Необходимо создать онлайн-журнал, в котором можно было бы выполнять следующие функции: - комментировать фотографии; - комментировать статьи; - участвовать в специальных рейтингах и т.д. и т.п. Для подробной информации пишите - ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад