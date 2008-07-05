Чистка текста (-/+)

Удаляется все лишнее кроме букв, цифр, знаков препинания и специально указанных символов (например символов №, & и т.п.)).

На входе - текст в textarea либо файл, загружаемый на хост в виде zip архива.

На выходе соотв. либо текст в textarea либо зип-файл, который просится сохраниться пользователю на машину.

Для textarea лимит символов задается в самом php файле. Для архива соотв. тоже.

Выбирать между textarea и zip-архивом не разработчик скрипта должен, а его пользователь :)

Т.е. сам скрипт должен давать оба варианта пользователю, а уже пользователь выбирает каким вариантом воспользоваться.

PHP4, оплата традиционно WMZ.

Уважаемые исполнители, указывайте пожалуйста вашу цену и сроки, не пишите пожалуйста лаконичное "сделаем" :)