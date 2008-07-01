Доработка портала на Drupal

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Закрыт3 заявки168 просмотров

Существует работающий портал (Drupal). Есть необходимость поправить некоторые блоки, а также прописать новые блоки.

С предыдущими разработчиками пришлось расстаться из-за абсолютного несоблюдения сроков выполнения работ.

Пишите: [email protected]

Drupal
17 лет назад
Dmitry_Gyk
50 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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