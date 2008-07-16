Разработка компонента каталога под Joomla

Оценил бы даже больше чем на 10. Сроки\качество\стоимость непревзойденны. Несметное количество доработок исполнены так же быстро, как и сама работа. И, что немаловажно, приветливость и легкость в общении! Огромное спасибо! Будем сотрудничать долго и плодотворно!