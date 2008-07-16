Разработка компонента каталога под Joomla

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок197 просмотров

Необходима разработка двух компонентов каталогов под Joomla CMS.

Основные тематики: рестораны\бары\кафе\клубы и сто\автомойки.

Основные задачи: со стороны сайта должен быть реализован удобный

поиск по разным параметрам (кухня\расположение\время работы etc. и марка авто\вид работ\расположение\время работы etc.). со стороны админки - удобное добавление в каталог с отдельными полями для каждого вида информации, кухня, виды работ, марки авто должны отмечаться галочками + "выбрать все" и т.д. К ресторанам - обязательно фотогалерея и карта проезда. К сто\мойкам - карта проезда.

Кто заинтересован - пишем.

Бюджет - 100$ за каждый компонент.

Joomla
17 лет назад
v_kostik
37 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

Alwake
37 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
29 отзывов(-5)
17 лет назад
$250
3 дня
Оценил бы даже больше чем на 10. Сроки\качество\стоимость непревзойденны. Несметное количество доработок исполнены так же быстро, как и сама работа. И, что немаловажно, приветливость и легкость в общении! Огромное спасибо! Будем сотрудничать долго и плодотворно!
Честно скажу - один из лучших заказчиков, с которым приходилось работать. Объясняет всё грамотно, чётко и понятно, а также не требует в процессе работы сделать то, что не было оговорено изначально. Работать было одно удовольствие, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Alwake
37 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
29 отзывов(-5)
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Доработка Shop-script

    Нужно доработать данный скрипт под желаемый функционал сайта, а также изменение шаблонного дизайна. Структура и объем информации будет как на сайте tv-club.ru. Первая страница должна выглядеть как в прилагаемых файлах. После настройки функционала надо ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Редирект - или перенаправление в зависимости от IP

    $50

    Итак нужен редирект. 1. При заходе на сайт пользователя из россии ему показываеться одна версия сайта - при заходе с украины вторая итд. 2. Возможность показывать (перенаправлять) пользователей на определенные старницы, для пользователя ...

    PHP
    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доделать сайт объявлений (не простой)

    $800

    Есть сайт объявлений, готов на 60-70%, необходимо его доделать, а именно: поиск, управление баннерами, немного (!) отображение объяв и добавление объяв... (точнее при беседе) asp.net 2.0 mssql c# ...

    ASP.NET
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Чистка текста (-/+)

    Удаляется все лишнее кроме букв, цифр, знаков препинания и специально указанных символов (например символов №, &amp; и т.п.)). На входе - текст в textarea либо файл, загружаемый на хост в виде zip архива. ...

    PHP
    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    17 лет назад

  • Доработка портала на Drupal

    Существует работающий портал (Drupal). Есть необходимость поправить некоторые блоки, а также прописать новые блоки. С предыдущими разработчиками пришлось расстаться из-за абсолютного несоблюдения сроков выполнения работ. Пишите: [email protected]

    Drupal
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Японский текст во флеше

    Задача: в хмл хранить как японский так и английский текст и отобразить его во флеше. всего лишь пример. никакой анимации или другой работы. создайте текстовое поле в котором будет показывать ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Надо настроить компонент Hot Property

    $20

    Надо настроить компонент Hot Property или ему подобный. Сайт уже почти готов. Прошу стучаться в аську только тех кто сможет это сделать и не будет тратить зря мое и свои время. Желательно человека из Украины. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Натянуть дизайн

    $300

    Требуется натянуть новый дизайн на нарезанные шаблоны. Нужны ОЧЕНЬ хорошие знания AJAX так как нужно будет по ходу править или вносить корректировки. Не тратьте ни мое ни свое время. Шаблоны и функционал сложный! И еще ...

    AJAX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад